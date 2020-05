Johnson og Symonds kaller opp sønnen etter leger

NTB utenriks

Gutten, som ble født onsdag, skal hete Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, melder BBC. Johnson hadde bare to dager tidligere vendt tilbake til arbeidet etter et langt sykefravær forårsaket av koronaviruset.

Gutten har fått navnet til ære for foreldrenes besteforeldre og to leger som behandlet Johnson, skriver Symonds i et innlegg på Instagram.

Hun takket samtidig staben på University College London Hospital.

– Jeg kunne ikke ha vært lykkeligere, skriver Symonds, og forklarer nærmere: Gutten deler navnet Wilfred med statsministerens bestefar, og det første av mellomnavnene, Lawrie, med hennes egen.

– Navnet Nicholas er til ære for dr. Nick Price og dr. Nick Hart, de to legene som reddet Boris' liv sist måned, skriver Symonds videre.

Johnson var til stede under fødselen og dro deretter tilbake til Downing Street for å jobbe videre. Ifølge hans kontor vil ha ta en kort pappaperm senere i år.

(©NTB)