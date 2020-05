Amerikanske flyselskap påbyr bruk av munnbind

NTB utenriks

JetBlue innfører påbudet fra 4. mai og det samme gjør United og Delta i et forsøk på å hindre spredning av koronaviruset.

11. mai følger også de tre flyselskapene Southwest, Alaska og American Airlines etter, skriver Los Angeles Times.

Fagforeningen Association of Flight Attendants, som har over 50.000 medlemmer, har lenge presset på for å få innført påbud om bruk av munnbind på fly.

Flere flyselskap, blant dem Alaska, American, Delta og Spirit, lar midtsetene stå tomme for å sikre avstand mellom passasjerene. Det har til nå skapt få problemer, ettersom koronapandemien har ført til svært god plass på flyene.

Etterspørselen etter flybilletter i USA har falt med 96 prosent siden midten av mars, og på innenlandsflyene er det nå i gjennomsnitt bare 15–20 passasjerer, ifølge bransjeorganisasjonen Airlines for America.

For flyselskapene er situasjonen dramatisk. American Airlines melder om et underskudd på nærmere 23 milliarder kroner i første kvartal, og andre kvartal blir trolig enda verre.

United har hatt en inntektssvikt på nærmere 18 milliarder kroner i årets tre første måneder, og Delta melder om et underskudd på 5,5 milliarder kroner.

