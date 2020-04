Urovekkende smittespredning i Vest-Sverige

NTB utenriks

– Vi ser en økt oppgang denne uka, og det er urovekkende, sier smittevernsoverlege Thomas Wahlberg i Västra Götaland.

2.291 har hittil fått påvist koronasmitte, og 192 er døde i regionen, som grenser til Østfold og inkluderer Göteborg.

Over 20.000 har hittil fått påvist koronasmitte og nærmere 2.500 er døde i Sverige, som dermed er oppe i 24,4 dødsfall per 100.000 innbyggere. Det er over seks ganger flere enn Norge, som har 3,8.

Få restriksjoner

Sverge har innført langt færre restriktive tiltak enn de fleste andre land for å bekjempe smittespredning, og både skoler, utesteder og butikker er åpne.

Helsemyndighetene mener informasjon og oppfordring om å holde sosial distanse er nok, noe de har høstet kritikk for.

Matematikkprofessor Tom Britton ved Stockholms universitet og professor i teoretisk biologi ved Linköpings universitet, Uno Wennergren, har hver for seg regnet ut hvor mange svensker som trolig vil dø etter å ha blitt koronasmittet. Minst 8.000 og kanskje opptil 20.000, er deres konklusjon.

Forsiktig anerkjennelse

Selv om Sveriges koronastrategi er omstridt, høster landet forsiktig anerkjennelse fra Mike Ryan, som leder kriseprogrammet til Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Sverige representerer på mange måter en framtidig modell, dersom vi skal oppnå «en ny normaltilstand», svarte han på et spørsmål om den svenske strategien under en pressekonferanse onsdag.

– Det de har gjort annerledes, er at de virkelig, virkelig har stolt på at egne innbyggere ville holde sosial distanse, fortsatte Ryan, som også minnet om at Sverige har et godt utbygd helsevesen.

Lytter ikke til råd

Mange svensker retter seg imidlertid ikke etter helsemyndighetene oppfordring om å bli hjemme, viser en fersk analyse av mobiltrafikken i landet, utført av Telia.

I forrige uke økte reisevirksomheten med 10 prosent, sammenlignet med uka før, mens den i Västmanlands län økte med hele 25 prosent.

Alle bevegelser over 500 meter blir registrert, og i Stockholm virker det nå som om stadig flere drar på jobben, i stedet for å jobbe hjemmefra, ifølge Telia.

