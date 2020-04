Terrormistenkt mann pågrepet i Danmark

NTB utenriks

Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi gjennomførte aksjonen i den danske hovedstaden sammen torsdag. Bakgrunnen for aksjonen var mistanke om forberedelser av en terroraksjon med islamistisk motiv, heter det i en pressemelding fra Københavns Politi.

Dansk politi tror det dreier seg om en person som handlet på egen hånd, opplyser PETs talsmann Flemming Drejer på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han vil ikke gå nærmere inn på når det mulige angrepet skulle ha funnet sted.

– Dere må ikke være i tvil om at PETs innsats har ført til at vi har avverget et terrorangrep, sier han.

Mannen som er pågrepet, er siktet etter terrorparagrafen.

– Han er mistenkt for forsøk på å skaffe skytevåpen og ammunisjon for å gjennomføre en terroraksjon ett eller annet sted. Jeg kan ikke komme inn på hvor, sier Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi.

Den siktede fremstilles for varetektsfengsling mandag.

