Spekulasjoner om benådning etter at Trump tvitrer støtte til Flynn

NTB utenriks

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

I januar varslet han imidlertid at han ville trekke tilståelsen.

Trumps Twitter-meldinger kommer etter at Michael Flynns egne advokater offentliggjorde det som skal være interne eposter og håndskrevne notater fra FBI. De handler om forberedelsene til avhørene av Flynn.

Flynns advokater hevder dokumentene viser at FBI forsøkte å få ham i en felle ved lokke ham til å lyve, en såkalt «perjury trap» – eller menedsfelle på norsk. Tanken er at FBI skal ha stilt spørsmål som de visste ville føre til at Flynn løy.

– Han er i ferd med å bli renvasket. Hvis du ser på de notatene i går, var det total renvaskelse, sier Trump.

Saken har fått bred omtale hos Fox News og i andre medier som står presidenten nær.

Jurister påpeker imidlertid at en slik avhørstaktikk ikke er uvanlig i saker der bevisene er sterke, skriver Washington Post.

– Det er generelt akseptert at så lenge politiet jobber med en rettmessig etterforskning, er ikke påstander om en slik felle gangbare, skriver avisen i en analyse, med henvisning til justisdepartementets egen veiledning til amerikansk påtalemyndighet.

(©NTB)