Person funnet død etter at Nato-helikopter styrtet

Helikopteret opererte fra en canadisk fregatt og skal ha hatt opp til seks personer om bord. Det deltok i en Nato-operasjon i området da det forsvant.

Det er den greske TV-stasjonen ERT som melder om at vrakrestene er funnet, og at fem andre passasjerer i helikopteret fortsatt er savnet.

Foreløpig er det ikke kommet lignende opplysninger fra offisielt hold. Det har blitt gjennomført søk etter helikopteret i havområdet Det joniske hav.

Greske myndigheter sier de ikke har blitt bedt om å bistå ettersom området det søkes i, er langt utenfor det greske fastlandet og utenfor landets ansvarsområde for søk- og redningsoperasjoner.

I en kort uttalelse har det canadiske forsvaret bekreftet at de har mistet kontakten med et av helikoptrene, og at en leteaksjon er i gang.

I en uttalelse fra Nato heter det at det har vært en «hendelse med et helikopter fra et skip under Natos kommando», og at en leteoperasjon er igangsatt.

