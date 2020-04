Oljepris og asiabørser opp etter positiv koronanyhet fra USA

NTB utenriks

I Tokyo endte Nikkei-indeksen opp 2,1 prosent torsdag og sluttet på 20.193,69 poeng. Oppgangen var mer beskjeden på den bredere Topix-indeksen, som steg 1 prosent.

Hovedindeksen i Shanghai gikk opp 1,3 prosent til 2.860,08 poeng. Også Manila og Bangkok passerte 1 prosents oppgang, mens børsene i Mumbai og Jakarta spratt opp hele 3 prosent.

I Hongkong og Sør-Korea var børsene stengt torsdag.

Også oljeprisen fikk seg et løft. Amerikansk lettolje steg med 10 prosent etter en oppgang på 15 prosent dagen før. Prisen på nordsjøolje gikk opp 6 prosent til 23,96 dollar fatet i den asiatiske handelen.

Oppgangen kommer til tross for tall som viser at USAs økonomi krympet med 4,8 prosent i første kvartal. Det ble mer enn oppveid av positive nyheter om at den eksperimentelle medisinen Remdesivir, som er testet på koronapasienter. Den amerikanske smitteverneksperten Anthony Fauci sier medikamentet har «en opplagt, signifikant, positiv effekt på å korte ned sykdomsforløpet».

– Dette viser at Remdesivir kan blokkere viruset, sa Fauci onsdag.

