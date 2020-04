ESB holder renten uendret

NTB utenriks

Sentralbanksjef Christine Lagarde sier støttekjøp er bankens viktigste verktøy i kampen mot de økonomiske ringvirkningene av covid-19-pandemien.

– Avhengig av hvor lenge krisen varer, kan programmet bli utvidet til å vare lenger enn 2020, sier Lagarde på et pressemøte torsdag.

ESB er innstilt på å øke kjøpet av obligasjoner, hvis det trengs for å takle den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien. Programmet, som startet i midten av mars, har en ramme på 750 milliarder euro og skal i utgangspunktet løpe ut året.

Banken oppgir samtidig at økonomien i eurosonen kan komme til å krympe så mye som 5–12 prosent i løpet av 2020. Tidligere torsdag viste tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat at eurosonens brutto nasjonalprodukt falt med 3,8 prosent allerede i første kvartal. For hele EU var tilbakegangen 3,5 prosent.

