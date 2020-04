Svensk sykepleier døde brått etter koronasmitte – saken etterforskes

NTB utenriks

Svensk påtalemyndighet opplyser i en pressemelding at det er mistanke om at arbeidsmiljøloven er brutt slik at det har forvoldt en annens død og at det derfor er innledet en etterforskning.

– Jeg har gitt politiet beskjed om å blant annet holde innledende avhør og begjære skriftlig dokumentasjon. Det finnes ingen mistenkt person, vi skal nå finne ut hva som har skjedd, sier statsadvokat Jennie Nordin ved riksenheten for miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet.

Sykepleieren jobbet med koronapasienter ved sykehuset i Huddinge, som er en del av Karolinska. Hun testet positivt for viruset sammen med annet helsepersonell 17. april. Deretter ble hun syk og døde hjemme etter fire dager.

Verneombudet på arbeidsplassen mener at beskyttelsesutstyret på avdelingen ikke oppfylte folkehelsemyndighetenes krav og har anmeldt dødsfallet til politiet.

(©NTB)