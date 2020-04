Milliardtap for Airbus og Boeing

NTB utenriks

For Airbus endte kvartalet med et tap på 481 millioner euro, tilsvarende 5,5 milliarder kroner. I samme periode i fjor viste bunnlinjen et overskudd på 40 millioner euro.

Tallenes tale er like dyster for amerikanske Boeing som gikk fra et overskudd på 2,1 milliarder dollar i fjor til et tap på 641 millioner dollar – nesten 6,7 milliarder kroner – i årets tre første måneder.

Hele bransjen rammet

Airbus og Boeing er de største produsentene av passasjerfly i henholdsvis Europa og Nord-Amerika, og koronakrisen har gått hardt utover kundene deres – flyselskapene. Omfattende restriksjoner og stengte grenser har gjort at luftfarten er delvis lammet mange steder i verden. Dermed utsettes bestilling og levering av nye fly.

Mens Airbus opplevde en omsetningssvikt på 15 prosent og endte på 10,6 milliarder euro, var nedturen til Boeing nesten dobbelt så stor. Der falt omsetningen med 26 prosent til 16,9 milliarder dollar.

Airbus-sjef Guillaume Faury sier krisen er den verste luftfartsindustrien noen gang har opplevd. Fokus for selskapet i tiden framover blir å kutte utgifter og utsette eller innstille aktiviteter som «ikke er kritisk viktige for videreføring av virksomheten», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Kutter

Boeing varsler på sin side at de kutter staben med 10 prosent. Jobbkuttene skal delvis skje gjennom frivillig avgang, men det vil trolig også bli oppsigelser.

– Dette er snakk om 10 prosent for hele organisasjonen, men i de delene som merker problemene hos våre kommersielle kunder best, blant annet produksjonen av passasjerfly, blir kuttene over 15 prosent, sier konsernsjef David Calhoun. Produksjonen av modellene 777 og 787, også kjent som Dreamliner skal reduseres.

Selskapets resultat er også preget av stans i produksjonen av modellen 737 Max, som ble satt på bakken etter to alvorlige ulykker.

