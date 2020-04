Italia sier nei takk til respiratorer fra Danmark

NTB utenriks

I begynnelsen av april, etter at EU-landene ble oppfordret til å hjelpe hardt koronarammede Italia med helseutstyr og personell, tilbød Danmark seg å sende respiratorer og et feltsykehus til landet.

Men fra flere hold haglet kritikken om at respiratorene var gamle og ubrukelige i behandlingen av covid-19-pasienter. Nå har Italia altså takket nei til tilbudet.

– Vi har mottatt et muntlig svar om at Italia på nåværende tidspunkt ikke har behov for respiratorene, sier forsvarsminister Trine Bramsen (S) til avisa Politiken. Italia har ikke begrunnet avslaget, sier hun, men understreker samtidig at tilbudet står ved lag.

Parlamentarisk leder Sofie Carsten Nielsen i partiet Det Radikale Venstre mener det er pinlig at Danmark har tilbudt respiratorer som ikke kan brukes. Hun foreslår i stedet at Danmark sender av gårde moderne respiratorer som helseregionene har sagt de kan avse, samt helsepersonell for å vise «europeisk samfunnssinn».

– Hvis vi kan samle en gruppe som frivillig vil av sted, synes jeg simpelthen regjeringen burde gå i gang, sier Nielsen.

Politiken trekker også fram det norske helseteamet som var i Bergamo fra 8. til 28. april.

