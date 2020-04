Koronarestriksjonene mykes opp i Australias mest folkerike delstat

NTB utenriks

Strendene åpnes opp igjen for lokalbefolkningen, og fra fredag vil det være tillatt for to personer å besøke en annen husholdning sammen.

Fram til da gjelder det nåværende forsamlingsforbudet for mer enn to personer, skriver Reuters.

Også New Zealand løste opp noen av restriksjonene på tirsdag. 400.000 nyzealendere har dratt tilbake på jobb.

New Zealand har hittil registrert kun 19 koronadødsfall og færre enn 1.500 bekreftede smittetilfeller. I Australia er det registrert 83 dødsfall og 6.720 smittetilfeller.

