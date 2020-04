British Airways varsler storkutt

NTB utenriks

Det opplyste moderselskapet International Consolidated Airlines Group (IAG) tirsdag ettermiddag.

Pandemien har ført til at BA har kuttet 94 prosent av flygningene. Moderselskapet IAG tapte nesten en halv milliard pund i første kvartal, mesteparten relatert til BAs drift. Langt større tap ventes i tiden etterpå, skriver The Independent.

– I lys av påvirkningen fra covid-19 på den nåværende driften og prognoser om at passasjernivået vil være tilbake på 2019-nivå først om flere år, informerer British Airways fagforeningene på formelt vis om forslag til program for restrukturering og oppsigelser, heter det i IAGs uttalelse, som er gjengitt av blant annet Sky News.

British Airways har derfor innledet samtaler med fagforeninger som representerer flygere, kabinansatte og bakkepersonell om å kutte nesten 30 prosent av arbeidsstokken.

– Forslagene er gjenstand for diskusjoner, men det er sannsynlig at de vil berøre mesteparten av British Airways' ansatte og kan resultere i at opptil 12.000 av dem blir overflødig, opplyser IAG.

British Airways permitterte 22.626 ansatte i april måned som følge av koronakrisen.

(©NTB)