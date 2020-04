53 prosent flere koronadødsfall i England og Wales

NTB utenriks

Tall fra The Office for National Statistics (ONS) viser at 21.284 personer med henvisning til koronaviruset i dødsattesten var døde før 17. april i England og Wales. Det er 53 prosent høyere enn de 13.917 virussmittede personene som innen 18. april hadde dødd på sykehus ifølge myndighetenes tall, skriver The Guardian.

Dermed var Storbritannias dødstall høyere enn både Frankrike og Spania på samme tidspunkt, ifølge Reuters' beregninger.

Storbritannia er derfor trolig blant de hardest rammede landene i verden. Hvor mange som har dødd på sykehjem i Skottland og Nord-Irland, er så langt ikke kjent.

Mandag er 21.902 virussmittede personer bekreftet døde på sykehus i Storbritannia. Inkludert dødsfall på sykehjem kan det reelle dødstallet dermed være over 33.000 så langt.

Frankrike er blant landene som inkluderer dødsfall ved sykehjem i sine statistikker. De har så langt registrert 23.293 døde.

I Norge har 38 prosent av koronadødsfallene så langt skjedd på sykehjem. 206 dødsfall er registrert her til lands.

