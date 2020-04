30.000 arbeidsplasser kan gå tapt på britisk sokkel

NTB utenriks

Næringen er blitt rammet av et kraftig fall i oljeprisen, hovedsakelig som følge av koronakrisen. Også gassprisene har falt betydelig.

Situasjonen kan bli enda mer alvorlig enn etter oljeprisfallet i 2014, mener bransjeorganisasjonen Oil and Gas UK (OGUK). 30.000 arbeidsplasser kan gå tapt i selskaper knyttet til olje- og gassutvinning.

Organisasjonen peker på at koronakrisen inntraff på et tidspunkt da næringen fortsatt forsøkte å komme seg etter forrige krise i 2015.

Kapitalinvesteringene i næringen kan falle til 3,5 milliarder pund, et av de laveste investeringsnivåene siden 1970-tallet. Nedgangen i år kan bli på over en tredel, ifølge Financial Times.

På norsk sokkel har selskapet Rystad Energy anslått at investeringene vil bli nesten halvert fram mot 2022.

