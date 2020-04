Korona gir dramatiske dødstall i Sverige

NTB utenriks

I alt har 2.274 personer dødd etter å ha fått påvist koronasmitte, mens 18.926 er bekreftet smittet, opplyste visestatsepidemiolog Anders Wallensten fra Folkhälsomyndigheten på en pressekonferanse i Stockholm mandag.

I helgen føyde nye 80 dødsfall seg til statistikken. Disse tallene er imidlertid ufullstendige og vil trolig bli oppjustert, understreket han.

Dødeligste uke

Mandag kom også tall fra det svenske statistikkbyrået SCB som viser at i uke 15, altså mellom 6. og 12. april, døde i alt 2.505 personer, et snitt på 358 personer hver dag.

Det er nesten 141 flere enn den første uka etter årtusenskiftet, da 2.364 personer døde.

– Det er viktig å understreke at dette er foreløpig statistikk. Dødstallene for de siste ukene vil bli revidert oppover, sier Tomas Johansson ved SCB.

I Stockholm har dødstallene i ukene 14 til 16 vært mer enn dobbelt så høye som snittet for de siste fem årene.

Det er først og fremst koronapandemien som har ført til at dødstallet har skutt til værs, opplyste avdelingssjef på Socialstyrelsen Mona Heurgren på pressekonferansen.

Om lag halvparten av dem som har dødd etter å ha fått påvist covid-19, kommer fra Stockholmsområdet. 90 prosent er over 70 år, mens 1 prosent er under 50 år. De fleste av de døde har en eller flere kjente risikofaktorer, sier hun.

– Nærmer seg New York

Stockholm nærmer seg New York når det gjelder hvor mange som dør av covid-19 målt mot innbyggertall, mener den britiske professoren og epidemiologen Neil Ferguson.

– Det store problemet er at de er ved et punkt der dødeligheten per innbygger i Stockholm nærmer seg nivået i New York. Sverige har hatt mer tid til å øke antallet intensivbehandlingsplasser, men jeg tror at vi kommer til å se at dødstallet vil øke for hver dag, sier han i et intervju med britiske Unheard.

Ferguson leder Imperial College, som sto bak en mye omtalt analyse i mars som førte til at Storbritannia endret kurs og stengte ned.

Anders Wallensten forsvarer på sin side den svenske strategien.

– Vi tror på denne strategien og arbeider ut fra den. Vi kan ikke se at det har skjedd en dramatisk utvikling av den typen som de antyder i sine modeller, sier han og viser at tallet på smittede ikke øker like raskt som tidligere.

– Nå synes jeg vi holder i dette og fortsetter å holde kurven der den er, sier han.

Puber stengt

Søndag ble fem puber og restauranter i Stockholm stengt etter å ha fått besøk av koronainspektører som mener at de ikke fulgte helsemyndighetenes råd om tilstrekkelig avstand.

På spørsmål fra journalister om ikke dette betyr at det trengs strengere tiltak, svarer Wallensten:

– Dette beviser at det finnes et system som fanger opp slike problemer, det er kjempebra, sier han.

