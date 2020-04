Japans sentralbank gir ytterligere lettelser

NTB utenriks

Sentralbanken fjerner grensa på oppkjøp av statsobligasjoner. I tillegg vil banken minst doble kapasiteten til å kjøpe selskapsobligasjoner, i et forsøk på å støtte landets finanssektor.

Andre sentralbanker har innført lignende tiltak.

Sentralbanken begrunner tiltakene med at Japans økonomi står overfor store vanskeligheter på grunn av koronavirusutbruddet.

Banken forventer at landets økonomi vil krympe med mellom 3 og 5 prosent i løpet av året, og at det vil bli deflasjon, med prisnedgang på mellom 0,4 og 0,8 prosent for året som slutter i mars 2021.

I januar ble det spådd en oppgang på 0,9 og 1 prosent i samme periode.

