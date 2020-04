Hard kritikk for treg oppmykning i Italia

NTB utenriks

Statsminister Giuseppe Conte kunngjorde søndag at de strenge tiltakene, som er blant de mest inngripende i verden, skal mykes opp fra 4. mai, men mange mener budskapet er forvirrende og at myndighetene ikke går langt nok.

– Den mye omtalte «fase 2» vil i realiteten være «fase 1,5», sier Wolfango Piccoli, som leder forskningssenteret Teneo Intelligence, i en syrlig kommentar.

Opprørt

Søndag ble det kjent at italienerne igjen vil kunne gå ut uten gyldig grunn 4. mai. Da vil også mange bedrifter, blant annet i industrien og byggebransjen, kunne åpne igjen. Museer og butikker vil få åpne 18. mai, mens barer, restauranter og frisører må vente til 1. juni. Men allerede mandag fikk utvalgte selskaper gjenoppta virksomheten.

Skolene vil derimot være stengt helt fram til september, noe som har opprørt mange foreldre.

Piccoli mener den svært forsiktige lempingen på tiltakene inneholder mange forbud, byråkrati og krav om smitteverntiltak som i praksis vil gjøre enhver aktivitet i bedriftene svært vanskelig.

Biskoper klager

Den katolske kirken klager på sin side høylytt over at forbudet mot kirkelige seremonier opprettholdes.

– Italienske biskoper kan ikke akseptere en begrensing på religionsfriheten, sier det italienske bispemøtet i en sint uttalelse.

Andre kommentatorer påpeker at Conte ikke sa noen ting om smittesporing og massetesting for å oppdage og isolere koronasmittede, noe helseeksperter mener er nøkkelen til å få kontroll over pandemien.

Siden 9. mars har det rådet tilnærmet portforbud i Italia. Med over 26.000 koronarelaterte dødsfall og nesten 200.000 smittetilfeller er Italia blant de aller hardest rammede landene i Europa.

