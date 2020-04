Én av fem sykehusansatte i Stockholm har hatt korona

NTB utenriks

Den siste uka har 527 medarbeidere ved sykehuset blitt testet for antistoffer. En femdel av testene var positive og viser dermed at de ansatte har hatt eller har covid-19.

– Spontant synes jeg det er en høy andel, men det er veldig ferske data og vanskelig å vite hva man kunne forvente seg, sier overlege Charlotte Thålin ved Danderyd sykehus, som er ansvarlig for studien.

Speiler beregninger

Nå skal flere tester gjennomføres, og det skal analyseres hvor mange av de smittede som har hatt symptomer på sykdommer.

Ifølge den svenske Folkhälsomyndigheten beregnes en firedel av innbyggerne i Stockholm å være eller ha blitt koronasmittet innen begynnelsen av mai. Resultatet på Danderyd speiler de beregningene, mener professor Sophia Hober, som er med i en forskergruppe som sammen med SciLifeLab har utviklet testene.

Drømmescenario

Thålin understreker samtidig at man fortsatt ikke kan være sikre på om det å ha antistoffer betyr at man er immun mot korona. De som er blitt testet, skal også testes igjen for å se hvor lenge antistoffene finnes i kroppen.

– Om det er mange som ikke har antistoffer etter tre måneder, er det veldig kjedelig, for det betyr jo at den sannsynlige immuniteten er kortvarig. Mitt drømmescenario er at de som har antistoffer nå, også har det om tolv måneder. Da blir jeg kjempeglad, sier Thålin.

