Storbritannia: Laveste økning i dødsfall på fire uker

NTB utenriks

Ytterligere 413 koronarelaterte dødsfall er registrert på britiske sykehus, og det totale tallet på døde pasienter med covid-19 var søndag 20.732.

De daglige rapporterte dødstallene er normalt lavere i helgene, men ikke siden 31. mars oppgitt et så lavt tall.

– Det er oppmuntrende tegn til framgang, sier miljøminister George Eustice, som holdt regjeringens daglige pressekonferanse søndag.

Tiden er imidlertid ikke inne for å lempe på de strenge smitteverntiltakene, mener han. Først må britene være sikker på at det offentlige helsevesenet håndterer situasjonen, samt se et langvarig og stabilt fall i den daglige dødsraten. Restriksjonene som først ble innført 23. mars, er i denne omgang forlenget til 7. mai.

Siden helsedepartementets daglige oversikt ikke omfatter dødsfall utenfor sykehus, antas det reelle dødstallet fra koronapandemien å være langt høyere enn rapportert i Storbritannia.

Rundt 153.000 personer har fått påvist koronasmitte i Storbritannia.

(©NTB)