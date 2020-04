Spania tillater trim fra neste helg

NTB utenriks

Det opplyste statsminister Pedro Sanchez i en uttalelse lørdag.

– Om pandemien fortsetter utvikle seg positivt, slik den har gjort til nå, vil det fra 2. mai være lov med individuell fysisk aktivitet i tillegg til å gå turer med de man bor sammen med, opplyste Sanchez.

I Spania har det siden nedstengningen ble innført 14. mars ikke vært tillatt å gå turer, jogge eller sykle. Det eneste lovlige grunnen til å forlate hjemmet sitt, bortsett fra å kjøpe mat eller medisin, eller gå en kort tur med hunden, har vært nødssituasjoner.

Spanske barn har ikke under noen omstendigheter hatt lov til å være ute, siden midten av mars. Det endrer seg søndag. Da får barna endelig gå turer, eller være med foreldrene på butikken.

Unntakstilstand

Spania forlenget denne uken de strenge koronarestriksjonene fram til 9. mai, men presidenten sier at overgangen til en slags normalitet vil skje gradvis.

– Vi må handle med den største forsiktighet. Vi har ofret for mye for å risikere det hele ved å gå for fort fram, sier Sanchez.

– Vi har ikke en idiotsikker regelbok, vi har ikke et definert veikart. Ingen land i verden har fullstendig gjennomgått prosessen med gjenåpning, uttalte presidenten.

Lavt dødstall

Lørdagens kunngjøring kom et døgn etter at Spania registrerte 367 dødsfall på et døgn fredag, det laveste antallet på fire uker.

Lørdag steg tallet til 378 døde.

Utbruddet i Spania nådde en topp 2. april da 950 mennesker døde i løpet av et døgn.

Totalt har 22.902 mennesker mistet livet i landet hvor det så langt er registrert 223.759 smittetilfeller, ifølge tall fra Worldometer.

Kun USA har registrert flere døde og smittede.

