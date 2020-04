NTB utenriks

WHO advarer derfor myndigheter mot å utstede såkalte immunitetspass til folk som har fått virussykdommen.

I enkelte land diskuteres det om folk som kan bevise at de har testet positivt for antistoffer mot koronaviruset, kan få slike «pass» og vende tilbake til jobben og hverdagslivet tidligere enn andre.

– Det er per nå ikke noen beviser for at folk som er friskmeldt fra covid-19 og har antistoffer, er beskyttet fra å bli smittet på ny, sier organisasjonen i en ny uttalelse lørdag.

