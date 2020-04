NTB utenriks

Over 2,8 millioner er registrert koronasmittet, hvorav rundt 1,2 millioner i Europa, over 900.000 i USA og nesten 450.000 i Asia. Nesten 820.000 personer er friskmeldt.

I Afrika, der det bor over 1,2 milliarder mennesker, er det hittil påvist under 30.000 smittetilfeller og i Sør-Amerika der det bor over 420 millioner mennesker har over 120.000 fått påvist smitte.

Hvor mange smittede og døde som ikke er registrert verden over, tør ingen anslå.

