Nyhetsbyrå: Over 120.000 koronadødsfall i Europa

Antallet registrerte dødsfall blant de smittede har nådd 120.140, meldte byrået lørdag. Hvilken definisjon av Europa som er brukt og hvor mange land som er inkludert, er ikke oppgitt.

Av det samlede antallet dødsfall er over tre firedeler i Italia, Frankrike, Spania og Storbritannia. Det er registrert 25.969 døde i Italia, og også Spania og Frankrike har over 20.000 dødsfall.

Oversikten til nettstedet Worldometer har imidlertid et litt lavere tall på koronadødsfall i Europa. Her er antallet i underkant av 118.000, og listen over europeiske land omfatter blant andre Russland, Norge og andre land utenfor EU.

