Menneskerettsforkjemper død i saudiarabisk fengsel

Al-Hamid var en av mottakerne av Right Livelihood-prisen i 2018, en pris som ofte kalles den alternative nobelprisen.

Stockholm-baserte Right Livelihood Award Foundation fordømmer de saudiarabiske myndighetene for «den ulovlige fengslingen av al-Hamid og den inhumane behandlingen som endte med at han døde».

69 år gamle al-Hamid, som var medstifter av menneskerettsorganisasjonen ACPRA i 2009, ble i 2013 dømt til elleve års fengsel for å ha oppildnet til uorden og ikke å ha respektert landets leder.

Ifølge Amnesty International fikk han slag i april og har siden ligger i koma på et sykehus i Riyadh, selv om han fortsatt var formelt fengslet.

