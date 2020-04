Klimaaktivister verden over tok til nettet for å protestere

NTB utenriks

– I dag hadde vi planlagt en global klimastreik med millioner av deltakere. Men i en krisesituasjon må du tilpasse deg og endre atferd, skriver den svenske 17-åringen Greta Thunberg på Twitter.

– Klimakrisen pågår fortsatt, og vi må bekjempe enhver krise, la hun til.

Arrangementet har fått navnet «Skolestreik uke 88».

Kunst i Berlin

Samtidig gjennomførte den tyske fløyen av Fridays for Future et stort kunstprosjekt utenfor nasjonalforsamlingen i Berlin. Flere tusen plakater og tegninger fra rundt 70 tyske aktivistgrupper ble satt sammen på gresset utenfor Reichstag.

– I motsetning til den pågående koronakrisen, har miljøproblemer også en effekt på kommende generasjoner, sa bevegelsens talskvinne Pauline Dämgen.

Det var i august 2018 at Thunberg for første gang satte seg utenfor Riksdagen i Stockholm med en plakat der det sto «skolestreik for klimaet», et initiativ som etter hvert vokste til den verdensomspennende bevegelsen Fridays for Future.

Fra land til land

I løpet av fredagen delte Thunberg Twitter-meldinger fra klimaaktivister i Russland, India, Bangladesh, Australia, Japan og mange europeiske land. Alle ba om øyeblikkelig handling for å begrense klimaendringene.

I en Twitter-melding fra India står det at «millioner av våre unge klimastreikere ikke er privilegert nok til å kunne praktisere sosial distansering og digital streik. Men det hindrer dem ikke i å kreve sin rett til klimarettferdighet i den globale klimastreiken i dag».

Fredagens kampanje besto også av en 24 timer lang direktesending på YouTube, der ulike aktivister talte, samtidig som det ble vist klipp fra tidligere demonstrasjoner, og forskere kom med uttalelser.

Sendingen begynte i Australia og fortsatte med innslag fra Syria, Pakistan, Filippinene, India og Hellas. De siste innslagene skulle etter planen være fra Mexico, Brasil og Panama.

(©NTB)