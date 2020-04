Facebook tar grep for å hindre spredning av feilinformasjon

NTB utenriks

Kategoriene «pseudovitenskap» og «konspirasjonsteorier» blir nå fjernet av Facebook, som lenge har fått kritikk for å bidra til spredning av desinformasjon.

Sosiale medier har den siste tiden vært fulle av konspirasjonsteorier om koronapandemiens opphav og desinformasjon om vidunderkurer mot viruset.

Dette er ifølge Reuters en medvirkende årsak til at Facebook nå innskrenker annonsørenes mulighet til finne fram til dem som søker etter slikt innhold på nettet.

Ifølge nettstedet The Markup har hele 78 millioner Facebook-brukere vist interesse for «pseudovitenskap».

Aktivistnettverket Avaaz tok i forrige uke for seg 104 innlegg med feilinformasjon om koronaviruset som var lagt ut på Facebook og fant at de var lest hele 117 millioner ganger.

Facebook har innført flere tiltak for å hindre spredning av falsk og mulig helsefarlig informasjon om koronaviruset og videresender brukere som søker slikt innhold til nettsiden til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Facebook har 2,5 milliarder brukere i måneden, og når ytterligere 400 millioner gjennom Instagram, WhatsApp og Messenger.

