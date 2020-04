Ecuador hardt rammet av pandemien

NTB utenriks

Drøyt 11.000 har hittil fått påvist koronasmitte i Ecuador, der det offisielle tallet på døde er 560.

Landet, som har drøyt 18 millioner innbyggere, registrerte imidlertid fra 1. mars til 15. april 7.600 flere dødsfall enn normalt for årstiden, og mye tyder på at overdødeligheten skyldtes koronasmitte, ifølge en analyse The New York Times har foretatt.

Antallet dødsfall de to første ukene av april var tre ganger så høyt som vanlig, viser tall fra myndighetene. Under 35.000 er testet for koronaviruset i Ecuador, og mange smittede dør derfor uten at dødsårsaken blir fastslått.

– Vi vet at tallet på koronasmittede og tallet på døde i epidemien ikke stemmer, medga Ecuadors president Lenín Moreno 2. april.

– Virkeligheten overgår alltid antallet tester og helsevesenets evne til håndtering, sa han.

(©NTB)