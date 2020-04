NTB utenriks

Tallet på døde er høyere enn det som ble registrert torsdag, da 616 mennesker ble meldt døde av covid-19.

Storbritannia er blant de hardest rammede landene i verden, og det fryktes at det virkelige dødstallet er betydelig høyere om man tar med dem som har dødd hjemme eller på sykehjem.

Landet har vært nedstengt i over en måned, men myndighetene er under press for å lette på restriksjonene og trappe opp testingen for viruset.

(©NTB)