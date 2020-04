Analytikere tror oljeprisene vil falle igjen

NTB utenriks

Etter voldsomme svingninger den siste uken, har prisen på nordsjøolje det siste døgnet tilsynelatende stabilisert seg litt over 20 dollar per fat.

Amerikansk WTI-olje for levering i juni har steget kraftig og lå fredag rundt 17 dollar fatet.

Men selv disse historisk sett svært lave nivåene er for høye, ifølge analytikere. Årsaken er at etterspørselen er drastisk redusert som følge av koronakrisen.

– Et stort sjokk nærmer seg for produsentene, sier Bjørnar Tonhaugen i det norske analyseselskapet Rystad Energy i en uttalelse.

Må stanse produksjon

Mye av oljen som nå produseres, blir helt på store lagertanker rundt om i verden. De fylles raskt opp, og Tonhaugen tror lagerkapasiteten tar slutt en gang i løpet av mai.

Dette kan raskt bli et akutt problem, siden overproduksjonen i verden er på mange millioner fat olje per dag.

– Hvis ikke mer produksjon stenges, vil det bokstavelig talt ikke være noe sted å lagre oljen som utvinnes, sier Rystad-analytikeren.

Konsekvensen kan bli et tvingende behov for produksjonsstans en rekke steder.

– Dette er ikke noe næringen noen gang har sett eller vært forberedt på. Kanskje det er grunnen til at vi ser en langsom reaksjon, sier Tonhaugen

USA og Iran

Prisen på litt over 20 dollar for nordsjøolje er omtrent 70 prosent lavere enn i begynnelsen av januar, da prisen var nesten 70 dollar per fat.

Men tross nedgangen de siste månedene, mener heller ikke analytikerne i finansgiganten ING at det er grunnlag for å opprettholde prisnivået etter økningen de siste dagene.

– Det er lite fundamental utvikling som støtter oppunder økningen, heter det i en uttalelse fra Warren Patterson og Wenyu Yao i ING, gjengitt av nyhetsbyrået AFP.

En av årsakene til prisoppgangen er økt spenning mellom USA og Iran. President Donald Trump truet nylig med å skyte i senk iranske kanonbåter hvis de herser med amerikanske marinefartøy.

En talsmann for det iranske militæret svarte at USA heller burde konsentrere seg om å ta vare på amerikanske soldater som er smittet av koronaviruset.

Mye av verdens olje fraktes gjennom Persiabukta utenfor kysten av Iran, og analytikerne i ING tror ordkrigen mellom Iran og USA vil ha en viss oppløftende effekt på oljeprisen.

– Men den blir trolig kortvarig så lenge vi ikke ser en ytterligere eskalering, heter det i uttalelsen fra Patterson og Yao.

Minus 40 dollar fatet

I et forsøk på å løfte oljeprisene ble Opec-landene og andre oljeproduserende land nylig enige om en avtale om produksjonskutt. Også Norge har åpnet for å bidra med et kutt.

Men det ventes ikke at dette blir nok til å veie opp for koronakrisen. De ekstreme tiltakene mot viruset har lammet store deler av økonomien, og behovet for drivstoff og olje er derfor kraftig redusert.

Situasjonen førte mandag denne uken til full kollaps for amerikansk WTI-olje for levering i mai. På det laveste falt prisen til minus 40 dollar per fat.

Noe lignende har aldri tidligere skjedd, og forklaringen er at oljehandlere var villige til å betale kjøpere for å overta olje som det kan bli vanskelig å finne lagerplass til etter mai.

Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy regner med at oljeprisene igjen vil presses nedover innen kort tid. Også nordsjøolje for levering i juni kan bli negativt påvirket.

– Ingen positive overraskelser i de økonomisk indikatorene eller fundamentale forhold for råvarene kan rettferdiggjøre de nåværende prisnivåene, mener han.

(©NTB)