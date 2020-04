Israels regjering varsler annektering av okkuperte områder

NTB utenriks

– En ytterligere og planlagt annektering av palestinsk land vil være et alvorlig hinder for fred mellom Israel og Palestina og et dødsstøt for en tostatsløsning, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og opposisjonsleder Benny Gantz inngikk mandag en avtale om å danne det de omtaler som en kriseregjering.

Ifølge avtalen skal Israel store deler av den israelskokkuperte Vestbredden annekteres, og annekteringen begynner alt 1. juli.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at Israels okkupasjon av Vestbredden er ulovlig og krever tilbaketrekning, og Palestina fordømmer planene om annektering.

Høybråten mener norske myndigheter må gå i bresjen for en tydelig internasjonal avvisning, fordømme den israelske regjeringens plan i klare ordelag og fortsatt bidra til en fredelig løsning på konflikten.

– Norge har tidligere vært tydelige på at de israelske bosetningene er ulovlige i forhold til folkeretten, og et alvorlig hinder for å kunne komme fram til en varig fredsløsning som ivaretar palestinernes rettigheter, sier Høybråten.

Han uttrykker også bekymring for den humanitære situasjonen i Palestina som er forverret av spredningen av koronaviruset.

