Både president Mokgweetsi Masisi, hans visepresident og alle 63 medlemmer av nasjonalforsamlingen ble satt i karantene for to uker siden etter at de var undersøkt av en sykepleier som viste seg å være koronasmittet.

Masisi, som har vært i karantene en gang tidligere denne måneden, har innført 28 dager med hard sosial distansering for å hindre at koronaviruset sprer seg i landet.

Botswana har hittil registrert 22 tilfeller av koronasmitte og ett dødsfall.

