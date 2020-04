NTB utenriks

I regjeringens kunngjøring tirsdag het det først at barn under 14 år vil få lov til å ta følge med en voksen som skal ut på et nødvendig ærend.

Dette vakte kritikk, og samme kveld opplyste helseminister Salvador Illa at alle barn under 14 år fra søndag også vil få forlate hjemmet for å gå på en spasertur.

Å ta seg en tur uten et nødvendig ærend, det vil si jobb, bankbesøk, hundelufting eller handel av dagligvarer og medisiner, har ikke vært tillatt i Spania siden 14. mars.

