Nordsjøoljen faller i pris

NTB utenriks

Nordsjøoljen, Brent crude, startet med en liten en økning på knapt 1 prosent ved børsåpningen i Asia natt til onsdag norsk tid og kostet da 19,52 dollar fatet, men falt etter hvert.

Det er andre dag på rad at Nordsjøoljen blir omsatt for under 20 dollar fatet. Tirsdag var første gang på hele 18 år.

Samtidig som nordsjøoljen gikk ned, falt også den amerikansk råoljen WTI ned til under 10 dollar fatet, for så å stige igjen og ligger rett under 11 dollar fatet klokka 6.45 norsk tid onsdag.

Det skjer etter flere dager med kraftig nedtur, først kollaps og så stor usikkerhet, i oljemarkedet, hvor oljeprodusenter mandag på det verste måtte betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt olje av typen West Texas Intermediate (WTI) med levering i mai.

I USA er flere store oljelagre i ferd med å fylles opp, noe som var årsaken til priskollapsen mandag. I prinsippet var oljehandlere villige til å betale kjøpere for å overta olje av denne typen olje for levering i mai.

