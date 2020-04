New York-guvernøren ber om mer statlig hjelp

NTB utenriks

I et møte ansikt til ansikt med presidenten sa Cuomo at delstaten hans, som er hardest rammet i USA, ønsker å doble den daglige testraten raskt, og ba om at regjeringen tar kontroll over forsyningskjeden for medisinsk utstyr som trengs for å utføre testene.

Målet er å skåne delstatene fra å by mot hverandre på det åpne markedet for å skaffe seg utstyret, slik de allerede har gjort, eller gå til utlandet for å kjøpe det.

Vil doble antall tester

Etter møtet mellom guvernøren og presidenten, som er det første siden krisen startet i USA, erkjente Cuomo at selve testingen er den enkeltes delstat ansvar, men at de trenger hjelp.

Videre fortalte guvernøren at han i møtet med Trump sa at New York ønsker å doble antall tester til rundt 40.000 i døgnet.

– Det er et veldig aggressivt mål, og vi sa at vi vil samarbeide for å nå målet, så det var en veldig god samtale, sier Cuomo.

Bekrefter samarbeid

President Donald Trump bekrefter at han og guvernøren ble enige om et samarbeid for å doble antall tester i New York.

– Vi vil jobbe sammen for å hjelpe dem å sikre flere tester, og vi håper dette kan være en modell som også vil fungere i andre delstater, sier Trump.

USA ligger på verdenstoppen med nesten 820.000 bekreftede tilfeller og over 45.000 døde, ifølge Worldometer.

I episenteret New York er over 256.000 personer smittet, mens nesten 20.000 personer har mistet livet.

