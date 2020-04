Missouri saksøker Kina for koronaepidemien

NTB utenriks

I søksmålet som tirsdag ble levert inn til en føderal domstol av statsadvokat Eric Schmitt, heter det at den kinesiske myndigheten er «ansvarlig for den enorme døden, lidelsen og de økonomiske tapene de har påført verden».

Den republikanske advokaten mener Kina løy om farene ved viruset og ikke gjorde nok for å hindre spredningen.

– Den kinesiske regjeringen løy for verden om hvor farlig og smittsomt covid-19 var, taushetsbela varslerne og gjorde lite for å stoppe spredningen av sykdommen. Den må stilles til ansvar for sine handlinger, heter det i søksmålet.

Det er uklart om søksmålet vil ha mye, om noe å si, da amerikansk lov generelt forbyr, med noen unntak, søksmål mot andre land.

(©NTB)