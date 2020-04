Katter koronasmittet i New York

NTB utenriks

Kattene har milde symptomer på luftveissykdom og ventes å bli friske igjen. De antas å ha fått viruset fra folk i husholdningene sine eller i nabolaget, opplyser det amerikanske landbruksdepartementet og den føderale smittevernetaten CDC.

Funnet er gjort etter at sju tigre og løver har testet positivt på viruset i Bronx Zoo, ett av få bekreftede funn i verden av koronaviruset hos dyr.

Amerikanske myndigheter sier at selv om det ser ut til at noen dyr kan bli smittet av mennesker, er det ikke noe som tyder på at dyrene overfører viruset til mennesker.

– Vi vil ikke at folk skal få panikk. Vi vil ikke at folk skal være redde for kjæledyr eller sette i gang storstilt testing av dem, sier Casey Barton Behravesh i CDC, som jobber med helseproblemer i forholdet mellom dyr og mennesker.

– Det finnes ikke bevis for at kjæledyr spiller noen rolle i å spre denne sykdommen til mennesker, sier han.

CDC anbefaler likevel at folk hindrer kjæledyrene i å ha kontakt med folk eller dyr utenfor hjemmet – for eksempel ved å holde katter innendørs og hunder ute av hundeparker.

