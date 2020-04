172 nye koronadødsfall i Sverige

NTB utenriks

16.004 har fått påvist koronasmitte i Sverige, og dette er 682 flere enn for ett døgn siden.

Døgnet før økte antallet koronadødsfall med 185 og antallet smittede med 545.

Over halvparten av koronadødsfallene i Sverige, 1.070, har funnet sted i Stockholm-området der det bor rundt 2,3 millioner mennesker.

Sverige har nå 19,2 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Danmark har 6,4, Norge har 3,4 og Finland har 2,5.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell mener de siste smittetallene er gode nyheter.

– Kurven ligger svært flatt nå og har egentlig gjort det siden begynnelsen av april. Det er veldig gode nyheter, selv om situasjonen i Stockholm er presset, sier han.

– Antallet døde per dag er fortsatt forhåpentligvis en form for etterslep fra påskehelgen, ganske mange av dem ble innlagt for mange dager siden, sier Tegnell.

