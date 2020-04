Stadig færre dømmes til døden og henrettes

NTB utenriks

– Dødsstraff er en avskyelig og umenneskelig straff. Det er ingenting som tyder på at dødsstraff er mer avskrekkende for kriminelle enn fengselsstraff. Det store flertallet av land innser dette, og det er oppmuntrende å se at det stadig blir færre henrettelser i verden, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Amnesty registrerte i fjor 657 henrettelser, det laveste antallet på ti år. Det ble avsagt 2.307 dødsdommer i 56 land, viser en rapport fra menneskerettighetsorganisasjonen.

Tallene er imidlertid langt fra komplette ettersom land som Kina, Nord-Korea, Vietnam og Syria nekter å oppgi hvor mange de dømmer til døden og henretter.

– Kina fortsetter sin praksis med hemmelighold, noe som gjør det umulig å tallfeste antall henrettelser. Ut fra estimater har de ligget på flere tusen henrettelser i året, sier Egenæs.

Avskaffer

142 land har nå avskaffet dødsstraff, enten ved lov eller i praksis. I fjor var det 20 land som henrettet dødsdømte, og Iran, Saudi-Arabia og Irak sto for over 80 prosent av henrettelsene Amnesty dokumenterte.

– Saudi-Arabia satte en trist rekord med 184 henrettelser, og Irak doblet antall henrettelser og endte på om lag 100. Blant de henrettede er også mindreårige, konstaterer Egenæs.

I april i fjor gjennomførte det ultrakonservative kongedømmet en massehenrettelse av 37 menn, som alle ble halshogd på offentlig sted. Flere av dem var dømt til døden for å ha demonstrert mot regimet, og den yngste var bare 16 år gammel da han ble pågrepet for dette.

Iran henrettet 251 dødsdømte i fjor, omtrent det samme som året før, men under halvparten så mange som i 2017 da landets narkotikalovgivning ble endret. I 2015 henrettet Iran nærmere 1.000.

Sør-Sudan og Afghanistan

I Sør-Sudan, som har fått over 5 milliarder kroner i norsk bistand siden selvstendigheten i 2011, går utviklingen i gal retning. Der ble elleve dødsdømte henrettet i 2019, også mindreårige. Dette var flere enn noensinne, påpeker Amnesty.

Afghanistan blir derimot trukket fram som et lyspunkt i en ellers dyster statistikk. For første gang siden 2010 ble det i fjor ikke utført henrettelser i landet.

3.400 sivile ble imidlertid drept i krigshandlinger i Afghanistan i 2019, over halvparten av dem i angrep og aksjoner fra landets regjeringsstyrker eller deres afghanske og internasjonale støttespillere, ifølge FN.

Positiv utvikling i USA

Selv om president Donald Trump har tatt grep for å gjenoppta henrettelser på føderalt nivå i USA, går utviklingen i riktig retning også der.

Mens det på slutten av 1990-tallet ble avsagt godt over 200 dødsdommer i USA, ble det i fjor bare avsagt 35. Antallet henrettelser har falt med 75 prosent siden 1999 til 22 i fjor.

21 delstater har nå avskaffet dødsstraff, og i 22 av de gjenværende 29 delstatene er det minst ti år siden den siste henrettelsen fant sted. Det er heller ikke utført henrettelser på føderalt nivå i USA siden 2003.

– Amnesty er sterkt motivert til å fortsette vårt arbeid mot dødsstraff inntil vi har nådd vårt mål om å avskaffe denne grusomme straffemetoden over hele verden, sier Egenæs.

(©NTB)