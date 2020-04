Over 2,5 millioner koronasmittede i verden

NTB utenriks

Nesten annenhver smittet, 45 prosent, befinner seg i Europa, mens rundt 32 prosent befinner seg i USA, viser en oversikt hos Worldometer, basert på tall fra de enkelte lands helsemyndigheter.

Tallet på døde nærmet seg tirsdag 172.000 og over 60 prosent av dødsfallene har funnet sted i Europa.

USA topper imidlertid lista med over 43.500 dødsfall, etterfulgt av Italia med drøyt 24.000, mens Spania har passert 21.000 og Frankrike 20.000.

Nærmere 660.000 av dem som har fått påvist smitte, er siden friskmeldt, men flere land oppgir ikke antall friskmeldinger.

USA har nå testet over 4 millioner for koronaviruset, mens Russland har testet over 2 millioner, Tyskland 1,7 millioner og Italia 1,4 millioner.

Svært få koronadødsfall er hittil registrert i en rekke land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, men der er også svært få testet for viruset.

