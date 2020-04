FN krever rask utvikling og tilgang til koronavaksine

NTB utenriks

Resolusjonen er utarbeidet av Mexico, og målet er å bekjempe koronapandemien. Det var ingen innvendinger mot resolusjonen fra organisasjonens 193 medlemsland.

Resolusjonen foreslår at det samarbeides med Verdens helseorganisasjon (WHO) for å sørge for rask og rettferdig tilgang for alle, og spesielt for utviklingsland.

Det er den andre resolusjonen om koronakrisen som er godkjent av organisasjonen. Den første anerkjente de voldsomme konsekvensene av pandemien og tok til orde for tettere samarbeid.

(©NTB)