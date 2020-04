Analytiker om oljepriskollaps: – En forsmak på det som kan skje

NTB utenriks

Nordsjøolje ble en kort stund tirsdag omsatt for under 20 dollar fatet, for første gang på 18 år.

Likevel var situasjonen i oljemarkedene langt mer dramatisk dagen før. Da kollapset prisen for amerikansk lettolje for levering i mai, og prisen var på det laveste minus 40 dollar per fat.

– Dette er egentlig bare en forsmak på det som kan skje, mener analytiker Christian Kopfer i Nordea i Sverige.

Han tror det vil være for mye olje i markedet så lenge verden «er satt på pause» som følge av koronakrisen.

I USA er flere store oljelagre i ferd med å fylles opp, noe som var årsaken til priskollapsen mandag. I prinsippet var oljehandlere villige til å betale kjøpere for å overta olje av typen West Texas Intermediate (WTI) som leveres allerede i mai.

Analytiker Ed Morse i finansgiganten Citigroup tror noe lignende kan skje med olje av Brent-kvalitet – som oljen i Nordsjøen – hvis lagringsproblemet forverrer seg også i andre deler av verden.

– Brent kan følge WTI ned til bunnen, mener Morse, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

