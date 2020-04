NTB utenriks

Like før klokka 21 mandag kveld, norsk tid, ble det registrert salg i USA der produsentene betalte opp mot 40 dollar per fat for å bli kvitt olje. Det er olje for levering i mai som nå gis bort med påslag.

WTI-olje med leveranse i juni holder seg fortsatt på et mer normalt nivå.

Siden kapasitetsproblemet er størst ved de amerikanske lagrene, er ikke prisen på nordsjøolje like sterkt berørt.