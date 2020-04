Mann pågrepet i Irland i forbindelse med vietnamesere som døde i kjølekonteiner

NTB utenriks

Politiet i Essex opplyser mandag kveld at 40-åringen er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap samt for brudd på innvandringsloven, melder nyhetsbyrået Reuters.

Mannen skal framstilles for retten i Dublin tirsdag.

Tidligere i april erkjente en nordirsk lastebilsjåfør seg skyldig i 39 tilfeller av uaktsomt drap.

Det var i oktober i fjor at 39 vietnamesiske innvandrere – åtte kvinner og 31 menn – ble funnet i en kjølekonteiner i en lastebil i Grays i Essex. Ti av dem var tenåringer. Lastebilen kom til Storbritannia med ferje fra Belgia.

Ifølge politiet hadde vietnameserne betalt menneskesmuglere for å få dem inn i Storbritannia.

