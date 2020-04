Iran åpner motorveier og kjøpesentre

NTB utenriks

Iran er et av de hardest rammede landene i verden. Totalt er 5.209 virussmittede personer bekreftet døde og over 83.500 bekreftet smittet, men parlamentet har antydet at dødstallet trolig er dobbelt så høyt. Antallet smittede er også trolig grovt underrapportert.

Restauranter, treningssentre og andre virksomheter holder fortsatt stengt, men kjøpesentre og andre butikker og markeder holder mandag åpent til klokken 18.

Moskeer er også stengt til tross for at ramadan starter senere denne uken. Moskeer mistenkes for å ha vært en betydelig smittekilde tidlig i utbruddet i landet.

President Hassan Rouhani har antydet at noen bønnesteder kan åpne 4. mai, rundt ti dager inn i ramadan, men landets øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, har sagt at alle store forsamlinger kan forbli forbudt gjennom hele høytiden.

