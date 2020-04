Antallet aktive virusinfeksjoner faller i Italia – for første gang siden epidemien startet

NTB utenriks

Mandag opplyste myndighetene at 108.237 personer nå enten blir behandlet for viruset eller er syke hjemme etter å ha fått påvist smitte. Det er 20 færre enn hva som ble rapportert søndag.

– For første gang har vi sett en positiv utvikling. Antallet aktive virusinfeksjoner har falt, sa Angelo Borelli, sjef for de sivile vernemyndighetene.

Italia registrerte det første tilfellet av koronasmitte i landet i februar. Over 180.000 mennesker har fått påvist smitte og over 24.000 er døde. Dødstallet steg med 454 fra søndag til mandag, og kun USA har registrert flere dødsfall.

Frykter store mørketall

Italienske leger frykter imidlertid at det er store mørketall. Dødsfall ved sykehjem og i private hjem blir ikke registrert. I et av de hardest rammede områdene i Nord-Italia var overdødeligheten i årets tre første måneder på over 9.000, mens det bare var registrert 4.000 koronadødsfall. Dette kan tyde på at koronaviruset krever langt flere liv enn de offisielle tallene forteller, skriver The Economist.

I tillegg er det flere regioner som kun tester de med synlige symptomer.

Har erklært seier i sør

Nord-Italia er langt hardere rammet av koronaviruset enn Sør-Italia. Sør i landet erklærte landets helsemyndigheter seier lørdag. Fallet i totalt antall aktive infeksjoner kan få stor betydning når italienske myndigheter bestemmer hvilke restriksjoner som skal oppheves 4. mai.

(©NTB)