Antall virussyke i Italia faller for første gang siden epidemien startet

– For første gang har vi sett en positiv utvikling. Antall aktive virusinfeksjoner har falt, sier Angelo Borelli, sjef for Italias sivilforsvar.

Fortsatt er 108.237 personer syke som følge av koronaviruset, enten på sykehus eller hjemme. Men antallet sank med 20 fra søndag til mandag, noe som ikke har skjedd siden Italia registrerte sitt første smittetilfelle i februar.

Samtidig har antall personer som får intensivbehandling falt til det laveste nivået på en måned.

Dermed kan Italia endelig se konkrete helseresultater etter er seks uker lang nedstengning av samfunnet.

Restriksjoner vurderes

Fallet i antall aktive infeksjoner kan få stor betydning når italienske myndigheter bestemmer hvilke restriksjoner som skal bli værende og hvilke som skal lempes på når de nåværende bestemmelsene utløper 4. mai.

I dag får landets 60 millioner innbyggere ikke lov til å gå lenger enn 200 meter fra egen bolig såframt de ikke har en særskilt grunn.

Under koronautbruddet i Italia har over 180.000 personer fått påvist smitte, og av dem er over 24.000 døde. Fra søndag til mandag døde 454 mennesker.

Mørketall

Italienske leger frykter imidlertid store mørketall ettersom dødsfall ved sykehjem og i private hjem ikke blir registrert i koronastatistikken.

Et tegn på at sykdommen krever langt flere liv enn hva tallene viser, er at det i årets tre første måneder er registrert langt flere dødsfall enn normalt, selv når koronadødsfallene trekkes fra. I et av de hardest rammede områdene i Nord-Italia var overdødeligheten i årets tre første måneder på over 9.000, mens det bare var registrert 4.000 koronadødsfall, skriver The Economist.

Nord-Italia er langt hardere rammet av koronaviruset enn Sør-Italia. Sør i landet erklærte landets helsemyndigheter seier lørdag.

