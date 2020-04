Spania forlenger koronarestriksjoner til 9. mai, men barn skal få frisk luft

NTB utenriks

Selv om nedstengningen fortsetter vil restriksjoner på bevegelsesfrihet bli litt lettere fra 27. april, hovedsakelig for å la barn får lov til «å være litt utendørs og nyte frisk luft på dagen». Det ble ikke spesifisert hvor lenge barn skal få være ute om gangen eller om de får leke med andre barn.

Spanske barn har vært holdt innendørs siden 14. mars i et forsøk på å bekjempe spredningen av koronaviruset.

Borgermester i Barcelona Ada Colau, småbarnsmor selv, er en av dem som denne uka har bedt regjeringen åpne for at barn får slippe ut igjen.

I en tv-sendt brifing lørdag kveld sa statsminister Sánchez at Spania fra neste mandag vil la barn være ute, men la til at det ennå ikke er bestemt hvordan dette skal organiseres og reguleres. Sánchez sier at det må underlegges begrensninger og betingelser for å unngå smitte.

Spania er et av de hardest rammede av koronapandemien med over 20.000 døde. Landet har derfor innført strenge tiltak med en tilnærmet nedstengning av hele landet.

