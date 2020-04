Cuomo: Epidemien er avtagende i New York

NTB utenriks

– Vi har passert smittetoppen, og alt tyder nå på at vi er på vei ned, sa Cuomo på sin daglige pressekonferanse søndag.

– Men hvorvidt nedgangen fortsetter eller ikke, avhenger av vi gjør framover, påpekte han.

Delstaten er senter for koronapandemien i USA og har nå over 18.100 registrerte dødsfall. Det er nesten halvparten av alle koronadødsfall i USA. Det tallet var søndag på over 39.600.

Tallet på pasienter som legges inn på delstatens sykehus med covid-19, falt søndag for sjette dag på rad.

