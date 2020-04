Washington-guvernør sier Trump maner til opprør

NTB utenriks

Trump delte på sosiale medier meldinger fra demonstranter som har protestert mot påleggene.

– FRIGJØR MINNESOTA!

– FRIGJØR MICHIGAN!

– FRIGJØR VIRGINIA, og redd det 2. grunnlovstillegget deres. Det er under angrep, skrevet presidenten på Twitter.

I alle de nevnte statene hadde det vært demonstrasjoner denne uka mot at de demokratiske guvernørene hadde beordret folk å holde seg hjemme.

At presidenten deler slike meningsytringer, framstår politisk motivert og vekker bekymring for at hans tilhengere føler seg oppmuntret til å ignorere retningslinjer for å holde fysisk avstand til andre i sosiale sammenhenger.

– Presidentens uttalelser denne morgenen oppfordrer til ulovlige og farlige handlinger. Han setter millioner av personer i fare for å få covid-19, skriver Washington-guvernør Jay Inslee på Twitter.

Guvernøren advarer også om at Trumps uttalelser kan hisse opp stemningen og føre til vold.

